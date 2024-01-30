Светящаяся и упругая: два секрета красивой кожи японок

Японки славятся своей гладкой, сияющей кожей. Конечно, генетика играет определенную роль, но японки также соблюдают несколько простых правил ухода за кожей, которые могут помочь каждой женщине выглядеть моложе и красивее.

Чтобы кожа была хорошей, следует соблюдать простые правила, основные из которых - увлажнение и правильное питание. Об этом пишет Радиотрек.

Сбалансированное питание

Японки считают, что внешняя красота начинается изнутри. Поэтому они очень внимательно относятся к своему питанию. Они употребляют много фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и морепродуктов. Эти продукты богаты антиоксидантами, минералами и витаминами, которые необходимы для здоровой кожи.

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Гидратация

Японки также очень внимательно следят за тем, чтобы их кожа была хорошо увлажненной. Они пьют много воды в течение дня, а также используют разные увлажняющие средства.

Уход за кожей

Японки регулярно проводят тщательный уход за кожей. Они используют несколько различных средств для очистки, тонинга и увлажнения. Они также регулярно посещают косметолога.

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