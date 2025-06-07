Свежее дыхание: нужно ли чистить зубы собаке и как часто это нужно делать

Регулярная гигиена полости рта — важный элемент заботы о собаке. Она помогает не только избежать неприятного запаха изо рта, но и предотвращает появление зубного камня и заболевания десен, которые могут привести к потере зубов.

Зачем собаке чистить зубы

В отличие от диких животных, естественным образом очищающих зубы, поедая твердую пищу, домашние собаки часто получают мягкие корма. Они не обеспечивают нужной очистки, что приводит к образованию зубного налета. Если его не удалять, он превращается в камень и вызывает воспаление десен. Об этом пишет nechemna.pani

Что лучше использовать для чистки зубов

Грумеры советуют использовать обычный стерильный бинт. Намотайте его на палец и с помощью круговых движений мягко очищайте каждый зуб.

Можно использовать специальную зубную пасту для собак или просто смочить бинт водой. Человеческую пасту применять нельзя — она содержит фтор, опасный для животных.

Как часто нужно чистить зубы собаке

Оптимальная частота – 3–4 раза в неделю. Это позволяет вовремя удалять налет до того, как он превратится в камень, и поддерживать здоровье зубов и десен на всю жизнь собаки.

Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

Как приучить собаку к процедуре

Начинайте с раннего возраста. Позвольте собаке понюхать бинт, постепенно прикасайтесь к его зубам, не забывая хвалить и угощать после каждого успешного шага. Спокойное поведение хозяина поможет животному привыкнуть к процедуре быстрее.

Чем полезна регулярная чистка зубов

Кроме профилактики неприятного запаха, оно снижает риск серьезных заболеваний — бактерии из полости рта могут попасть в другие органы и вызвать осложнения. Регулярная гигиена – это не просто забота о зубах, а инвестиция в общее здоровье вашего любимца.

Напомним, мы уже писали, как коты распознают владельцев.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!