Свинина по-корейски: Как приготовить жесткое мясо, чтобы оно стало мягким и нежным

Ищете рецепт, который удивит ваших близких непревзойденным вкусом и нежностью мяса? Тогда вам обязательно понравится свинина по-корейски!

Это блюдо готовится очень легко, а результат вас приятно удивит. Секрет мягкости и сочности свинины кроется в специальной технике приготовления и пикантном соусе, который придает ей неповторимый аромат, пишет сайт "Одна минута".

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Преимущества блюда:

Простой рецепт. Легко готовить, не требуется много времени.

Мягкое и сочное мясо. Благодаря специальной технике приготовление свинина становится невероятно нежной.

Благодаря специальной технике приготовление свинина становится невероятно нежной. Пикантный вкус. Пряный соус придает блюду неповторимый аромат и вкус.

Пряный соус придает блюду неповторимый аромат и вкус. Универсальность. Хорошо сочетается с разными гарнирами.

Ингредиенты:

Свинина (филе) – 800 г

Соевый соус – 5 ст. л.

Крахмал – 4 ст. л.

Разрыхлитель теста – 1 ч. л.

Чеснок – 3 зубчика

Мед – 1 ст. л.

Сухой имбирь – 0,5 ч. л.

Соль, перец, кунжут по вкусу

Масло для жарки

Приготовление:

Нарежьте свинину на небольшие куски толщиной 0,5 см. Слегка отбейте мясо молотком. Сделайте небольшие надрезы ножницами по краям каждого куска. Переложите мясо в миску, добавьте соль, перец, 3 столовые ложки соевого соуса и разрыхлитель теста. Перемешайте. Добавьте крахмал и перемешайте еще раз, чтобы каждый кусочек был в нем. Нагрейте растительное масло на сковороде. Выложите куски свинины и обжарьте с двух сторон до золотистости. Обжарьте свинину и сложите ее на тарелку. В сковороду, где жарилось мясо, выжмите чеснок, добавьте сухой имбирь, мед и 2 столовые ложки соевого соуса. Прогрейте все и добавьте обжаренную свинину. Тушите мясо в соусе в течение нескольких минут, постоянно помешивая. Посыпьте кунжутом и подавайте к столу.

Совет:

Вместо филе можно использовать другие части свинины, например лопатку или окорок.

Для более пикантного вкуса можно добавить в соус острый перец.

Свинина по-корейски хорошо сочетается с рисом, картофелем, овощным салатом или лапшой.

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