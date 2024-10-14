Свободный крой и объемные силуэты: на какие модели пиджаков обратить внимание осенью 2024 года

Осень – пора превращений, когда природа меняет свой наряд на теплые, огненные тона, а люди обновляют свой гардероб, выбирая более элегантную и комфортную одежду. Пиджаки становятся ключевым элементом осеннего стиля, придавая не только теплу, но и изысканности каждому образу. Давайте рассмотрим основные тенденции сезона, которые обязательно вдохновят вас на создание новых лугов. Об этом пишет Раидотрек.

Комфорт в тренде: просторный крой и объемные формы

Этой осенью на пике популярности – пиджаки свободного кроя. Они не только удобны, но и создают атмосферу непринужденности. Сочетание объемных силуэтов с тонкими гольфами и укороченными брюками придает образу легкости и стиля.

Стильные пиджаки - 2024. Источник: Instagram Стильные пиджаки - 2024. Источник: Instagram

Буйство красок

В этом сезоне стоит забыть о скучных серых и черных тонах. В моде – яркие цвета: насыщенный красный, глубокий зеленый, интенсивный синий. Не отстают и принты: клетка, горошек или абстрактные узоры станут отличным дополнением вашего гардероба. Пиджак с оригинальным принтом может стать центральным элементом всего образа.

Стильные пиджаки - 2024. Источник: Instagram Стильные пиджаки - 2024. Источник: Instagram

Читайте также: Легенды возвращаются: топ стрижек из 90-х, которые будут снова на пике популярности этой осенью

Мода с заботой об окружающей среде

Экологичность набирает обороты в мире моды. Все большее количество дизайнеров создают пиджаки из переработанных материалов или натуральных волокон. Выбирая такие модели, вы не только подчеркиваете свой стиль, но и вносите вклад в сохранение окружающей среды.

Стильные пиджаки - 2024. Источник: Instagram Стильные пиджаки - 2024. Источник: Instagram

Симбиоз классики и инноваций

Осень 2024 года предлагает интересное сочетание классических пиджаков с современными элементами. Традиционные модели получают новую жизнь благодаря необычным деталям: асимметричному крою, оригинальным застежкам или креативным воротникам. Смешивая классические и современные элементы, вы создадите неповторимый стиль, который выделит вас из толпы.

Стильные пиджаки - 2024. Источник: Instagram Стильные пиджаки - 2024. Источник: Instagram

Напомним, ранее стилисты назвали вещи, которые обязательно должны появиться в гардеробе каждой модницы этой осенью.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!