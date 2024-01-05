Священник: можно самому сделать простую воду святой
Украинцы 2024 отмечают Крещение (Крещение Господне или Иордан) 6 января. В этот день принято святить воду и купаться в прорубях.
Священник Михаил Секержинский рассказал все об освящении воды и предрассудков, касающихся этого праздника. В комментарии Bilyayivka.City священнослужитель объяснил, что разницы в воде, освященной на Иорданский Сочельник и на само Крещение нет.
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"Обе воды освящаются одинаково, по одному и тому же образу, поэтому они ничем не отличаются", – сказал он.
- Можно ли каплей святой воды сделать простую воду святой?
Да это действительно так. Капля святой воды передает благодать, поэтому ее можно добавить к простой воде, чтобы сделать ее святой.
- Можно ли приумножать святую воду только Крещенской водой?
Нет, умножать святую воду можно любой священной водой.
- Есть ли Крещенская святая вода сильнее других?
Сила Божия зависит не столько от святыни, сколько от самого человека. Чем больше человек соблюдает заповеди, смиренный и искренне обращается к Богу, тем сильнее будет благодать, которую он получит от святыни.
- Становится ли вода святой во всех водоемах на Крещение?
Нет, вода не становится святой сама по себе. Ее освящает священник в храме, с помощью особых молитв.
- Можно ли пить святую воду, если человек уже поел?
Заведено пить святую воду натощак. Однако если человек болеет, принимает лекарство, или в течение дня плохо стало, то можно пить воду даже если человек уже употреблял пищу.
- Что нужно делать со святой водой?
Священную воду можно пить, умываться, окроплять свое жилье, близких в дорогу и т.д. Однако важно использовать его в благих намерениях, по совести.
- Как нельзя использовать святую воду?
Святая вода не предназначена для поения животных. Также нельзя использовать ее для суеверного поклонения.
"Использовать ее нужно в благих намерениях, по совести", — подчеркнул святой отец.
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