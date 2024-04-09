Священник объяснил, почему на Пасху не стоит ходить на кладбище
Во многих украинских городах существует традиция посещать кладбище на Пасху. Однако церковь не одобряет этого, ведь Воскресение Христово – это радостный праздник, символизирующий победу над смертью.
Почему нельзя ходить на Пасхальное кладбище, объяснил священник Украинской православной церкви Григорий Трухан, пишут "Вікна".
Пасха – это радостный праздник, а кладбище – место скорби, заметил он.
Читайте также: Что категорически нельзя делать на кладбище, чтобы не навлечь беды
Церковь рекомендует посвятить этот день молитве, радости и общению с близкими. Следующая неделя после Пасхи также считается праздничной, поэтому посещение кладбища не рекомендуется.
Что можно сделать, если вы хотите вспомнить усопших на Пасху?
- Помолиться о них в церкви.
- Зажечь свечу за упокой их душ.
- Вспомнить их добрыми словами в кругу семьи.
- Посетить кладбище в другой день.
"Помните, что главное – это не формальные ритуалы, а искренняя молитва и любовь к усопшим", – сказал Трухан.
Другие запреты на Пасху:
В этот праздник запрещен слишком долго спать и лениться. Не стоит злословить, ругаться, сплетничать. Работать и заниматься домашними делами разрешается, если это необходимо. Работать на огороде в Пасху запрещено.
Нельзя выносить мусор после заката. Подстригать или окрашивать волосы. Венчаться и выходить замуж.
Предлагаем узнать, что нужно нести на кладбище на поминальные дни, а что нет.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!