Сытный и полезный ужин: Как приготовить макароны с тунцом за 15 минут
Кто не любит пасту? Это вкусное, сытное и универсальное блюдо, которое можно приготовить на любой вкус. А если у вас нет много времени, то паста с тунцом и помидорами – просто идеальный вариант.
Паста с тунцем и помидорами – это не только вкусное, но и полезное блюдо. Тунец богат белок и омега-3 жирными кислотами, а помидоры – витаминами и антиоксидантами. Попытайтесь приготовить это блюдо, и оно обязательно станет вашим любимым рецептом, пишет gazeta.ua.
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Ингредиенты:
- 250 г макарон
- 370 г тунца в собственном соку
- 200 г томатов черри
- 70 г оливок
- 6 зубчиков чеснока
- 10 в. л. оливкового масла Extra Virgin
- 1/2 лимона
- 1/2 пучка петрушки
- 1/2 ч. л. черного молотого перца
- 1/2 ч. л. соли
Приготовление:
- Приготовьте соус. Разогрейте сковороду, влейте оливковое масло. Добавить чеснок и обжарьте в течение 1 минуты.
- Добавьте томаты черри, соль и перец. Обжарьте в течение 3 минут.
- Вскипятите воду для макарон. Добавьте соль и макароны. Варите до состояния аль денте.
- Откиньте макароны на дуршлаг и переложите в кастрюлю.
- Добавьте соус, тунец без сока и измельченную петрушку. Перемешайте.
- Разложите пасту по тарелкам. Добавьте оливки, полейте лимонным соком и подавайте.
Совет:
- Для более пикантного вкуса можно добавить в соус каперсы или оливки.
- Вместо помидоров черри можно использовать обычные помидоры, нарезанные кубиками.
- Также можно добавить в пасту другие овощи, например цуккини или болгарский перец.
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