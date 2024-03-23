Сытный пирог с картофелем: рецепт
Сытный пирог с картофелем: рецепт
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Блюда из картофеля, с любыми добавками или начинками – это всегда вкусно и сытно.
Ингредиенты:
• Оливковое масло – 30 мл;
• Смесь перцев – 3 г;
• Соль – 3 г;
• Розмарин – 2 веточки;
• Картофель - 500 г;
• Сыр грюер – 150 г;
• Крем сыр с зеленью – 50 г;
• Яйцо – 1 шт;
• Слоеное тесто — 300 г.
Процесс приготовления:
1. Нарезать картофель кружочками, толщиной 1 см и отварить.
2. На фольгу налить немного масла, добавить смесь перцев, соль, листья розмарина, потертый сыр и выложить отварной картофель.
3. Раскатать слоеное тесто, смазать крем-сыром, тертым сыром и накрыть картофель.
4. Прижать края теста и смазать яйцом, выпекать при температуре 180° в течение 15-20 мин.