Сытный салат, который нужно есть, когда холодно: рецепт
Сытный салат, который нужно есть, когда холодно: рецепт
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Сытный зимний салат на обед.
Ингредиенты:
- томаты черри (запечь/гриль, шкурку лучше снять).
- грибы шиитаке (отварнрные/запечённые/гриль).
- 2 яйца.
- масло оливковое.
- 1 ст.л. соевого соуса.
- пучок кале.
- сок ½ лимона.
- 1 авокадо.
- черная/морская соль по вкусу, специи.
- редис.
- козий/овечий мягкий сыр.
-можно добавить отварную красную киноа.
Количество ингредиентов по вкусу.