Тает во рту: рецепт французского омлета-суфле со шпинатом на завтрак

Начните день с изысканного омлета-суфле со шпинатом! Его легкая текстура и элегантный вкус подарят вам незабываемые впечатления. Этот омлет отлично подойдет не только для завтрака, но и для любого другого приема пищи, ведь его можно есть даже в качестве перекуса.

Приготовьте заранее омлет и храните в холодильнике до 5 дней. Перед подачей просто разогрейте его в духовке. Вы можете использовать как свежий, так и замороженный шпинат, а также порционные формочки или одну большую форму – все по вашему вкусу. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты:

5 яиц

30 г пармезана

45 г грюйера

1 луковица шалот

340 г шпината

3 ст. л. сливочного масла

3 ст. л. муки

1 стакан молока

1 ч. л. соли

1/4 ч. л. черного перца

1/8 г мускатного ореха

0.2 г каенского перца

1/8 ч. л. лимонной кислоты

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Приготовление:

Отделите белки от желтков. Белки взбейте до стойких пиков. Разогрейте духовку до 200°C. Смажьте форму для суфле или для выпечки маслом и посыпьте пармезаном. Натрите грюйер, мелко нашинкуйте лук-шалот. Бланшируйте свежий шпинат, замороженный разморозьте. Отожмите лишнюю влагу. Растопите масло, обжарьте лук, добавьте муку. Постепенно влейте молоко, постоянно помешивая. Добавьте специи, доведите до кипения. Снимите с огня, вмешайте желтки, грюйеры, шпинат и пармезан. Добавьте лимонную кислоту к белкам, взбейте до стойких пиков. Смешайте 1/4 белка со шпинатной смесью, затем добавьте остальные белки. Перелейте смесь в форму, выпекайте 40-45 минут (или 30 минут для обычной формы).

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