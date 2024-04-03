Тайна 'вкусного мороженого' в СССР

В комментариях к моим постам про СССР читатели часто вспоминают о том, какое вкусное в СССР было мороженое; мол то, что продаётся сейчас - это совсем не то, какой-то фейк и подделка под "тот самый" вкус. Лично я хорошо помню вкусное мороженое в позднем СССР.

А, собственно, тайна "того самого" вкуса заключалась совсем в другом.

Для начала давайте посмотрим, насколько популярно было мороженое в СССР.

02. Фотоснимок Дина Конгера, американского фотографа - на фото запечатлена уличная продажа мороженого из специального ящика с изолирующими стенками, в котором мороженое не таяло; снимок сделан в центре Москвы (возле ГУМа) в 1960-е годы. Дин Конгер, кстати, очень любил снимать всякие бытовые сюжеты, связанные с едой - у него полноков советских застолий, автоматов по продаже газировки, уличных бочек с квасом и т.д., кто интересуется темой - рекомендую к ознакомлению.

04. Мороженое из ящиков продавали не только летом, но и зимой, причём его весьма активно покупали. Кстати, то, что мороженное как-то "охлаждает" летом - довольно распространенный миф, оно охлаждает только рецепторы во рту, создавая чисто психологический эффект "общего охлаждения". Это мороженое является достаточно калорийной пищей, богатым организмом, оно скорее согревает, чем охлаждает.

Зимнее фото советских граждан у лотка с мороженым, сделанное тем же Дином Конгером. В руках у советских граждан, вероятнее всего, популярное в те годы "сливочное мороженое" - оно продавалось в таких прямоугольных пачках, похожих на маргарин, и было с двух сторонто вафлями; кушать мороженое нужно было удерживать с двух сторон пальцами и постепенно разворачивая упаковку.

05. Иногда продажу мороженого совмещали и с продажей других "вкусностей". К примеру, вот у этого лотка с мороженым есть ещё функция приготовления воды с сиропом. Фото сделано в Ленинграде, год не обозначен, но предположу, что снимок сделан не позже 1950-х годов.

06. На этом снимке можно хорошо рассмотреть лоток по продаже мороженого - у ящика два отделения, видимо для нескольких разных сортов мороженого. Соротв, судя по выложенным на лотке пачкам, было - четыре наверное, по два в каждом отделении ящика (которое могло быть разделено внутренней перегородкой).

07. Очередь за мороженым в парке Горького в Москве. Судя по одежде граждан, большой жары на улице нету, однако очередь за мороженым весьма существенная.

08. Помимо уличных лотков, мороженое еще продавалось вот в таких ларьках, и здесь можно увидеть немаленькую очередь.

09. Ещё существовали специальные "кафе-мороженое", где продавались исключительно сладости, кофе и несколько видов, собственно, мороженого. В Беларуси такое заведение часто называлось "молочный бар", мороженое там чаще всего подавали в виде шариков в таких пластиковых вазочках пастельных тонов. В поздние годы СССР считалось хорошим тоном назначить девушку свидание в таком кафе)

В общем, как видим, продавцы в отдельных уличных лотках и киосках, за которые выстраивались очереди (в том числе и в холодное время года) и даже существовали отдельные кафе.

Может быть, у советского мороженого был какой-то особый состав? Совсем нет - в "Книге о вкусной и здоровой пище" указан "тот самый" рецепт советского пломбира, который можно было легко приготовить в том числе и в домашних условиях, вот его полный состав:

1. Яичные желтки. 2. Сливки (33-35% жирности). 3. Молоко. 4. Сахар. 5. Ванилин либо ванильный сахар.

Как видим, нет ничего экстраординарного и экзотического.

Так в чём же заключается тайна "того самого" вкуса, который до сих пор вспоминают поклонники СССР? Давайте вспомним, что представляли собой "обычные" советские сладости, доступные гражданам: покупные (карамельки вроде "монпансье" и шоколадные вроде "Мишка на севере"), обычный сахар (популярно было пить чай вприкуску с рафинадом), халва, реже зефир или какая-нибудь пастила. Очень популярными были также домашнее варенье и мёд.

В этом перечне почти нет ничего. Плюс общий рацион советских граждан был не сильно богат белком (каши, макароны, картошка, хлеб). Таким образом.

Вот, собственно, и весь секрет "того самого" вкуса - мороженое просто очень сильно выделяется среди остального довольно бедного ассортимента. А сегодня в магазине представлена ​​целая куча всякой "сладкой молочки" (йогурты, муссы, молочные желе и т.д.), и среди этого разнообразия обычное сливочное мороженое уже не чем-то волшебным.

Кстати, всем поклонникам "советского мороженого" могу порекомендовать практически любой пломбир белорусского производства - там именно тот состав и вкус.