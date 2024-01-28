Так делали наши предки: что подсыпать под дверной коврик, чтобы не пустить в дом нищету

Придверный коврик – это не просто вещь, которая является предметом обихода. Он также может служить мощным оберегом, защищающим дом от темных сил и злых людей.

По древним верованиям, придверный коврик является границей между внешним и внутренним мирами. Он символизирует защиту и изобилие.

Когда человек входит в дом, он должен вытереть ноги о коврик, чтобы избавиться от негатива, который он мог принести с улицы.

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Также придверный коврик может защитить от зависти и нищеты. Если кто-то пытается сглазить вам, то его отрицательная энергия будет "отбита от коврика" и не сможет проникнуть в дом. Для этого издавна было заведено под порог подсыпать освященную соль.

Чтобы коврик действительно выполнял свою защитную функцию, он должен быть чистым и чистоплотным. Также важно, чтобы он был сделан из натуральных материалов.

Ваш придверный коврик может стать еще более мощным оберегом:

При покупке коврика обратите внимание на его узор. Лучше всего, если он будет простым и незаметным.

Под коврик можно положить монетку или кусочек мха. Это принесет в дом изобилие и защитит от зла.

Коврик должен быть куплен хозяином дома.

Перед тем как положить коврик на место, мысленно попросите его оградить ваш дом от негатива.

Чистый аккуратный придверный коврик может стать мощным оберегом, который поможет вам защитить свой дом от зла.

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