Так поступают ирландцы уже сотни лет: почему стоит посадить картошку в сентябре

Хотя большинство садоводов привыкли сажать картошку весной, существует альтернативный метод, уже веками успешно применяемый в Ирландии. Посадка картофеля осенью имеет ряд преимуществ и позволяет получить ранний урожай.

Как сообщает Сhip.de, осенняя посадка картофеля достаточно эффективна. Поскольку осенняя влага способствует быстрому образованию корней картофеля, то к весне, как только почва прогреется, начнется быстрый надземный рост ростков клубня.

Издание отмечает, что ирландские садоводы уже столетиями используют осеннюю посадку картофеля как эффективный метод выращивания.

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Осенний период также имеет еще одно важное преимущество – меньшую активность вредителей. Один из главных врагов картофеля, проволочник, менее активен в прохладную и влажную осень. Это означает, что картофель, посаженный в сентябре, будет меньше подвергаться атакам вредителей и сохранит свое качество.

Для осенней посадки особенно важно выбирать устойчивые к холодам сорта картофеля. Семенной картофель сажают глубже — примерно на 20 сантиметров, чтобы защитить его от возможных заморозков. Большие клубни имеют больше энергии для прорастания, поэтому лучше использовать именно их.

Важным этапом подготовки является подкормка почвы. Если осенью грядка не получила достаточно питательных веществ, перед посадкой следует добавить зрелый компост или даже мульчировать землю сухими листьями, остающимися после осени. Это не только повысит плодородие, но и поможет сохранить влагу.

Чтобы избежать заболеваний, важно соблюдать севооборот. Не стоит высаживать картофель на одном месте в течение нескольких лет. Предшествующими культурами для картофеля могут быть бобовые, шпинат или другие зеленые культуры.

Благодаря этому методу ирландцы успешно собирают ранний урожай картофеля на протяжении веков и его эффективность подтверждается современными агрономами. Итак, если вы хотите получить качественный урожай раньше других, стоит попробовать посадку картофеля в сентябре.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, какие деревья и кустарники лучше высадить перед зимними холодами.

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