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Так работают горничные: как убрать пыль, чтобы она долго не оседала на мебель

Игорь Романько

Как правильно протирать пыль, чтобы она долго не оседала на поверхности

Устали от пыли, которая появляется на мебели сразу после уборки? Не отчаивайтесь! Есть несколько простых лайфхаков, которые помогут легко и быстро справиться с этой проблемой.

Благодаря этим простым советам с сайта noviydoctor вы сможете легко и быстро избавиться от пыли на мебели и наслаждаться чистотой в вашем доме.

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Почему одна мебель притягивает грязь больше, чем другая?

Все дело в статическом электричестве, которое возникает во время трения тряпки о поверхность. Это электричество притягивает маленькие частицы пыли, как магнит.

Как предотвратить появление пыли?

  • Используйте специальные полироли для мебели. Эти средства не только придают блеск, но и отталкивают пыль.
  • Протирайте мебель влажной тряпкой. Вода нейтрализует статическое электричество, и пыль не будет так сильно прилипать к поверхностям.
  • Добавьте немного бельевого кондиционера в воду для уборки. Кондиционер также обладает антистатическими свойствами.

Экспресс-уборка:

  • Если у вас нет времени на полноценную уборку, воспользуйтесь пульверизатором. Налейте в него воду с кондиционером для белья или специальным чистящим средством мебели, рассейте на поверхность и протрите сухой тряпкой.
  • Для очистки стекла используйте раствор воды и уксуса. Это средство не только удаляет пыль, но и придает блеск.

Напомним, мы уже писали, какие секреты об уборке должна знать каждая хозяйка.

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