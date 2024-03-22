Такие масла превратят ваше мясо в яд: диетолог предупредила об опасности

Кулинарные масла всегда играли ключевую роль в приготовлении пищи, однако, по словам экспертов, не все они способствуют здоровью сердца. Диетолог Крутика Нанавати отмечает важность осторожного подхода к выбору масла для приготовления мясных блюд, поскольку это может повлиять на состояние сердечно-сосудистой системы.

Пальмовое и кокосовое масла, достаточно распространенные в кулинарии, особенно опасны для здоровья сердца из-за высокого содержания насыщенных жиров.

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Эксперты предостерегают, что употребление этих масел может повышать риск сердечных заболеваний и других проблем со здоровьем. Вместо этого Нанавати рекомендует обращать внимание на более здоровые альтернативы, такие как оливковое и авокадовое масла.

Оливковое масло, богатое мононенасыщенными жирами и антиоксидантами, может снизить риск сердечных заболеваний при умеренном употреблении. С другой стороны, авокадовое масло, имеющее высокую температуру дымления и полезные мононенасыщенные жиры, считается отличным вариантом для приготовления блюд, способствующих здоровью сердца.

Такой осознанный выбор может помочь обеспечить не только вкусную, но и полезную пищу, способствуя всеобщему здоровью и бодрости. Чтобы сохранить здоровье сердца, важно избегать масел, содержащих большое количество насыщенных жиров, и отдавать предпочтение продуктам, способствующим здоровью.

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