Такое одно на сто тысяч: редкостное существо заметили в горах Колорадо (фото)

Юго-западные горы Колорадо стали домом для редкого рябого лося. Биолог дикой природы Эван Филипс случайно наткнулся на это необычное животное во время исследования популяции лосей в регионе.

Рябая черта – это уникальный рисунок пигментированных и непигментированных белых пятен на волосах и коже животного, перьев или чешуи. У лосей это случается примерно у 1 из каждых 100 000 животных, пишет Мiamiherald.

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На фотографиях, сделанных Филиппсом, рябой лось выглядит преимущественно белым с коричневыми пятнами на теле. По словам представителей Colorado Parks and Wildlife, Филлипс проводил важные исследования численности лосей в юго-западной части штата, когда он увидел необычного "коровьего лося".

Этот случай вызвал восхищение у биологов дикой природы. Они считают, что это важное открытие, которое поможет лучше понять генетику и эволюцию лосей.

По данным Агентства охраны дикой природы Колорадо, штат имеет наибольшую популяцию лосей по всему миру, общее количество которых составляет около 280 000 животных. Исходя из этого количества, этот рябой лось может быть одним из трех в штате.

Этот случай также подтвердил необходимость дальнейших исследований популяции лосей в Колорадо. Агентство охраны дикой природы планирует оснастить GPS-ошейниками 75 телят лосей и 120 беременных лосих, чтобы лучше понять "выживание телят и смертность от определенных причин" в разных регионах штата.

Напомним, в Африке собака нашла редкое животное, которое считали вымершим.

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