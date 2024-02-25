Такого вы еще не пробовали: как приготовить невероятно нежный салат с печенью
Как сделать нежный салат с печенью и сыром
Этот салат с куриной печенью станет настоящей находкой для тех, кто не любит этот ингредиент. Благодаря удачному сочетанию ингредиентов и секретным нюансам приготовления печень получается нежной, ароматной и аппетитной.
Этот салат по рецепту с сайта noviydoctor станет вашим любимым. Он сытный, ароматный, с нежным вкусом печени, который вам понравится.
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Ингредиенты:
- 300 г куриной печени;
- 150 г твердого творога;
- 1 красная луковица;
- 2 яйца;
- 1 большая морковь;
- 50 г грецких орехов (по желанию);
- 150 г майонеза;
- 2 ст. л. тертого пармезана;
- свежая зелень для подачи;
- Соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Печень: Промойте печень, обсушите бумажным полотенцем. Разогрейте сковороду с растительным маслом, обжарьте печень до золотистого цвета. Добавьте соль и перец по вкусу. Охладите.
- Другие ингредиенты: Сварите вкрутую яйца, нарежьте кубиками. Обжарьте лук до мягкости. Сварите морковь, натрите на крупной терке. Натрите сыр.
- Соединение: Нарежьте печень ломтиками. Смешайте в миске печень, яйца, лук, морковь, творог, майонез. Добавьте орехи (по желанию). Посолите, поперчите.
- Подача: Переложите салат на тарелку, посыпьте пармезаном. Украсьте зеленью. Подавайте сразу после приготовления.
Секреты:
- Для нежной печени замочите в молоке на 30 минут перед приготовлением.
- Для более пикантного вкуса добавьте в салат маринованные огурцы или каперсы.
- Вместо майонеза можно использовать йогуртовый соус.
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