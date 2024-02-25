Такого вы еще не пробовали: как приготовить невероятно нежный салат с печенью

Как сделать нежный салат с печенью и сыром

Этот салат с куриной печенью станет настоящей находкой для тех, кто не любит этот ингредиент. Благодаря удачному сочетанию ингредиентов и секретным нюансам приготовления печень получается нежной, ароматной и аппетитной.

Этот салат по рецепту с сайта noviydoctor станет вашим любимым. Он сытный, ароматный, с нежным вкусом печени, который вам понравится.

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Ингредиенты:

300 г куриной печени;

150 г твердого творога;

1 красная луковица;

2 яйца;

1 большая морковь;

50 г грецких орехов (по желанию);

150 г майонеза;

2 ст. л. тертого пармезана;

свежая зелень для подачи;

Соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Печень: Промойте печень, обсушите бумажным полотенцем. Разогрейте сковороду с растительным маслом, обжарьте печень до золотистого цвета. Добавьте соль и перец по вкусу. Охладите. Другие ингредиенты: Сварите вкрутую яйца, нарежьте кубиками. Обжарьте лук до мягкости. Сварите морковь, натрите на крупной терке. Натрите сыр. Соединение: Нарежьте печень ломтиками. Смешайте в миске печень, яйца, лук, морковь, творог, майонез. Добавьте орехи (по желанию). Посолите, поперчите. Подача: Переложите салат на тарелку, посыпьте пармезаном. Украсьте зеленью. Подавайте сразу после приготовления.

Секреты:

Для нежной печени замочите в молоке на 30 минут перед приготовлением.

Для более пикантного вкуса добавьте в салат маринованные огурцы или каперсы.

Вместо майонеза можно использовать йогуртовый соус.

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