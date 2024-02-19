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Такого вы ещё не пробовали: Как вы приготовить идеальную тушеную капусту

Игорь Романько

Как правильно тушить капусту

Капуста – это овощ, который всегда выручит хозяйку. Из нее можно приготовить множество блюд, от сытных супов до изысканных салатов.

Сегодня предлагаем вам рецепт тушеной капусты по-новому, которая станет отличным гарниром или самостоятельным блюдом. Попробуйте приготовить тушеную капусту по-новому по советам с сайта "Бабушкины рецепты", и она обязательно станет одним из ваших любимых блюд.

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Преимущества этого блюда:

  • Простота приготовления: Вам не потребуется много времени или специальных навыков, чтобы приготовить это блюдо.
  • Тушкованая капуста содержит много витаминов и микроэлементов , а также клетчатку, которая полезна для пищеварения.
  • Сытость: Это блюдо действительно сытное, поэтому оно отлично подходит для обеда или ужина.
  • Экономность: Ингредиенты для этого блюда доступны и недороги.

Ингредиенты:

  • Капуста – 300 г
  • Фарш (любой) – 200 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Помидор – 1 шт.
  • Томатная паста – 1 ст. л.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Масло – для жарки
  • Зелень (по желанию) – для подачи

Приготовление:

  1. Подготовьте овощи: Лук и помидор нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке, нарежьте капусту тонкой соломкой.
  2. Обжарьте овощи: На сковороде с растительным маслом обжарьте лук и морковь до мягкости.
  3. Добавьте фарш: Добавьте фарш к овощам и обжаривайте до готовности.
  4. Добавьте помидоры и томатную пасту Добавьте нарезанные помидоры, томатную пасту, разведенную в 200 мл воды, соль и перец. Перемешайте и тушите 5 минут.
  5. Добавьте капусту: Добавьте капусту в сковороду, перемешайте, при необходимости подсолите. Накройте крышкой и тушите на медленном огне до мягкости капусты (около 20-30 минут).
  6. Подавайте: Перед подачей посыпьте блюдо зеленью.

Вкусные советы:

  • По желанию можно добавить в блюдо другие овощи, например болгарский перец или сладкий перец.
  • Для насыщеннейшего вкуса можно использовать копченый фарш.
  • Также можно добавить в блюдо грибы.
  • Тушеную капусту можно подавать с мясом, рыбой или курицей.

Напомним, мы уже писали о полезных лайфхаках, которые можно использовать на кухне.

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