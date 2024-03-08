Такой делала бабушка: рецепт компота из яблок

Наслаждайтесь сочным и полезным компотом, приготовленным только из яблок и воды. Без сахара или других подсластителей он очень полезен! Кроме того, этот компот очень просто и быстро делается. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты:

2 литра воды

700 граммов яблок

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Инструкция:

Налейте воду в кастрюлю и поставьте на огонь для нагрева. Тщательно вымойте яблоки, разрежьте пополам и удалите сердцевину. Нарежьте яблоки ломтиками. Когда вода закипит, добавьте кусочки яблок и снова доведите до кипения. Затем убавьте огонь до среднего и варите компот 8-10 минут, пока яблоки не станут мягкими. Выключите огонь и оставьте компот настаиваться под крышкой в течение 15-20 минут. Перелейте готовый напиток в кувшин. Пейте сразу или охлажденным.

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