Там вся польза: какие овощи и фрукты можно есть с кожурой

Какие овощи и фрукты можно есть со шкуркой

Вы знали, что кожура многих фруктов и овощей не только съедобна, но и очень полезна? Мы часто выбрасываем ее, даже не осознавая, сколько полезных веществ теряем.

Кожа содержит больше питательных веществ и клетчатки, чем мякоть плода. Конечно, твердые шкурки есть не рекомендуется, но, например, кожура банана богата калием, магнием и витамином B6, и используется в народной медицине. Из нее делают не только настойки и отвары, но и варенье, пишет woman24.

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Не стоит чистить кабачки и баклажаны, особенно молодые. Их кожура очень полезна. В кожуре баклажана содержатся антиоксиданты антоцианы, которых нет в мякоти. Они борются со свободными радикалами, уменьшают воспаление и улучшают работу мозга. В кожуре кабачка много антиоксидантов и витамина С, укрепляющих иммунитет.

Кожа яблок красного цвета богата витаминами С и А, а также кальцием, железом и фосфором. Огурцы лучше не чистить, ведь их кожица богата калием, бета-каротином и витаминами группы B. При этом, если вы очистите огурец, вы потеряете почти 70% питательных веществ, ведь мякоть этого овоща в основном вода.

Даже кожура картофеля очень полезна. Молодой картофель, а также сорта с тонкой кожурой рекомендуется есть вместе с кожурой. Разумеется, предварительно нужно тщательно ее отмыть.

Так что в следующий раз, когда будете есть фрукты или овощи, не спешите выбрасывать кожуру. Съешьте ее, и ваше тело будет вам благодарно.

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