Тела лежали сверху на коне: археологи в Австрии обнаружили странное древнее захоронение (фото)

Венские ученые, используя современные научные методы, исследовали захоронение, датируемое римским периодом, и обнаружили, что оно содержит останки матери и дочери, лежавшие поверх трупа лошади.

Это открытие стало первым подобным случаем, документированным в Австрии, и оно бросает свет на семейные отношения и похоронные практики в Римской империи, сообщает Венский университет.

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Могила, обнаруженная 20 лет назад в Уэльсе, Австрия, первоначально считалась двойным захоронением раннего средневековья. Однако новое исследование, сочетающее в себе биоархеологические и археогенетические методы, показало, что оно на 500 лет старше и относится к римскому периоду.

Возглавившие исследование антрополог Сильвия Кирхенгаст и археолог Доминик Хагманн, опубликованное в журнале "Journal of Archaeological Science: Reports", объясняют, что "захоронение людей вместе с лошадьми в римские времена было редкостью".

Могила римского периода в Австрии. Источник: medienportal.univie.ac.at Могила римского периода в Австрии. Источник: medienportal.univie.ac.at

"Но еще более впечатляющим является то, что это первое погребение римского периода в Австрии, где генетический анализ четко идентифицировал биологическую мать и ее биологическую дочь, которые были похоронены одновременно", — добавляет Хагманн.

Исследователи использовали ряд методов, включая остеологический анализ, анализ древней ДНК и радиоуглеродную датировку, чтобы определить возраст, пол и семейные отношения людей, похороненных в могиле.

Они также исследовали золотые погребальные украшения и археозоологические остатки лошади, чтобы получить больше информации о контексте погребения.

Кости принадлежали двум женщинам. Источник: medienportal.univie.ac.at Кости принадлежали двум женщинам. Источник: medienportal.univie.ac.at

Иллюстрированное захоронение женщин сверху на теле лошади. Источник: medienportal.univie.ac.at Иллюстрированное захоронение женщин сверху на теле лошади. Источник: medienportal.univie.ac.at

Согласно исследованию, две женщины, вероятно, были матерью и дочерью от 40 до 60 лет и от 20 до 25 лет соответственно. Они скончались во втором или третьем веках нашей эры.

Точная причина смерти и обстоятельства захоронения неизвестны, но ученые считают, что они, возможно, умерли одновременно от болезни.

Напомним, археологи обнаружили в пустыне 3500-летний египетский королевский дом.

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