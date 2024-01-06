Теперь будете готовить только так: Как сделать салат "Цезарь" с креветками

Как приготовить салат с креветками

Салат Цезарь с креветками – это популярная закуска, которая обладает изысканным вкусом, тонким ароматом и привлекательным видом. Она подойдет для любого стола к любому событию.

Вкус этой закуски очень сильно зависит от качества продуктов. Креветки желательно брать большие королевские, помидоры – черри, салат – айсберг, яйца – перепелиные, а сыр – пармезан, пишут на сайте "Одна минута".

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Ингредиенты

Креветки королевские – 12-14 штук

Яйца перепелиные – 8 штук

Помидоры черри – 10 штук

Хлеб белый – 2-3 ломтика

Салат Айсберг – 1 штука

Сыр пармезан – 50 г

Чеснок – 1 зубчик

Оливковое масло – 2 столовые ложки

Для соуса-заправки

Яйцо куриное – 1 штука

Горчица – 1 чайная ложка

Лимонный сок – 2 столовые ложки

Чеснок – 1 зубчик

Оливковое масло – 60-100 мл

Пармезан – 25 г

Анчоус – 1-2 штуки

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Приготовление

Отварите перепелиные яйца вкрутую. Для этого уложите их в кастрюлю с холодной водой, поставьте на огонь и варите 5 минут от момента закипания. Слейте кипяток и сразу залейте холодной водой. Затем почистите и порежьте каждое яйцо пополам. С креветок снимите панцирь. Обмажьте их оливковым маслом, выжмите чеснок и оставьте мариноваться на 15-20 минут. Ломтики хлеба порежьте на кубики. Посолите, поперчите и обжарьте на оливковом масле до золотистого цвета. Обжарьте креветки на оливковом масле до готовности. Для приготовления соуса-заправки уложите куриное яйцо в кипящую воду на 1 минуту. Затем охладите его в холодной воде и разбейте в чашу блендера. Добавьте все остальные ингредиенты соуса и перебейте до однородности. В глубокую миску выложите салат Айсберг, изрезанный руками. Залейте его соусом-заправкой и перемешайте. Сверху выложите креветки, сухарики, яйца и посыпьте натертым пармезаном. Украсьте помидорами черри.

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