Термиты попали в ловушку 'спирали смерти' (видео)

Термин "спирали смерти" принадлежит интересному явлению, наблюдающемуся среди муравьев. Это необычное явление возникает, когда группа муравьев, потеряв ориентацию или почувствовав некоторый стресс, начинает двигаться по кругу или в форме спирали, удаляясь от своей колонии или источников пищи.

Так в сети появилось видео, на котором термиты оказались в ловушке "спирали смерти". Эти кадры были опубликованы в группе идентификации грибов Австралии и Новой Зеландии на Facebook.

Также вас может заинтересовать: На Кипре обнаружили гигантских водяных жуков, атакующих пальцы туристов (фото)

На кадрах видно, как насекомые ходят по кругу вслед за одним за другим, как загипнотизированные. Этот ужасный танец продолжается, пока термиты не умрут от истощения.

Ученые объясняют, что такое поведение связано с феромонами, выделяющими термиты. Благодаря этим химическим веществам насекомые ориентируются в темноте и находят путь к гнезду. Однако иногда система дает сбой, и термиты попадают в замкнутый круг.

Почему это произошло с термитами на видео – неизвестно. Возможно, они случайно оказались на грибе, выделяющем феромоны, сбивающие их с толку. Также не исключено, что кто-то намеренно поместил насекомых в эту ужасную ловушку.

Это явление наблюдается не только у термитов, но и у муравьев. Муравьи, попадающие в "спираль смерти", могут пройти до 30 километров, прежде чем погибнуть. Ученые до конца не понимают, почему насекомые попадают в "спираль смерти". Существует теория, что "спираль смерти" – это способ самоуничтожения колонии, когда она становится слишком велика.

Ранее ученые предупредили, что деятельность человека может привести к полному вымиранию сорока.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!