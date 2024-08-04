Тест IQ: только гении могут решить головоломку со спичками

Тест IQ – это тип головоломки для проверки критического мышления и навыков решать проблемы. Эти задачи обладают потенциалом для повышения интеллекта и улучшения концентрации.

Регулярное выполнение таких задач помогает улучшить навыки решения проблем, а также обеспечивает здоровую тренировку для мозга. Об этом сообщает Jagran Josh.

Головоломка со спичками. Источник: Jagran Josh Головоломка со спичками. Источник: Jagran Josh

На изображении, опубликованном выше, изображено математическое уравнение, образованное спичками. Отраженное уравнение таково: 9 – 8 = 2

Задача состоит в том, чтобы передвинуть спичку таким образом, чтобы математическое уравнение стало верным. Передвигать можно только одну спичку.

Читайте также: Тест IQ с оптической иллюзией: только 1% очень наблюдательных людей может заметить спрятанное животное на картинке

Чтобы решить эту головоломку нужно быть очень внимательным и тщательно изучать изображение. Это задача среднего уровня, и люди с высоким интеллектом и отличным вниманием к деталям разгадают головоломку быстрее других.

Уравнение можно исправить следующим образом:

Головоломка со спичками. Источник: Jagran Josh Головоломка со спичками. Источник: Jagran Josh

Предлагаем также попытаться найти открытый замок за 11 секунд.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!