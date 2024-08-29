Тест на IQ за 11 секунд: сможете ли вы разгадать эту оптическую иллюзию

Эта оптическая иллюзия может выявить уровень вашего IQ всего за несколько секунд. На первый взгляд, задача кажется простой, но в ходе решения вы поймете, что это не совсем так.

Ознакомьтесь с этим интересным изображением от Bright Side. Ваша задача – найти бегемота, спрятавшегося среди стада носорогов. Люди с уровнем интеллекта выше среднего способны обнаружить это животное за 11 секунд. Об этом пишет УНИАН.

Экспресс-тест на IQ. Источник: Bright Side Экспресс-тест на IQ. Источник: Bright Side

Этот рисунок побуждает тысячи взрослых размышлять, пытаясь найти скрытого бегемота. Эта иллюзия станет отличным способом быстро проверить вашу наблюдательность и внимательность.

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Возможно, некоторым из вас будет трудно отыскать бегемота, но, если вы внимательно посмотрите на лицо животного справа, вы быстро заметите, что одно из животных имеет нос, который совсем не похож на тот, что у носорогов.

Разгадка. Источник: Bright Side Разгадка. Источник: Bright Side

Напомним, ранее мы предлагали проверить ваш уровень интеллекта по яблоку, которое вы выберите на рисунке.

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