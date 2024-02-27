Типичные ошибки в отношениях

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Работая в терапии с женщинами и мужчинами, я очень четко вижу как разнится мужская и женская психология.

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Мы, женщины, с мужчинами очень разные!

Мы даже любим по разному! Не сильнее и не слабее, а действительно по разному.

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Вот несколько типичных ошибок во взаимоотношениях "М"-"Ж".

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Ошибка у мужчин и женщин одинакова - мы сравниваем других с собой. Как я к тебе отношусь, так и ты ко мне должен/на относиться. Еще мы проецируем на нашего партнера модель поведения, как он/она должны себя вести с нами. Не оговаривая это с ней/ним.

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Важно не ожидать и фантазировать, а прямо говорить, как с вами можно, как нельзя и слушать в ответ.

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Мужчины, руководствуясь логикой, в любой ситуации предлагают решение, не воспринимая в счет чувства. У них так работает мозг. Женщины ориентируются на ощущения, эмоции и чувства. И тут то и начинается разговор "глухого с немым".

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Ж: Дорогой я сломала каблук!

М: Завтра купим новые!

Ж: Причём тут новые, это были мои счастливые туфли, в которых мне всегда везло!

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Ну и все! Тупик. Женщина не получила сочувствия, что он не оплакал её потерю, а мужчина вообще не понял в чём дело вообще! И таких недопонимай очень много. Вот мы ходим и раздражаемся, дуемся неудовлетворенные.

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Важно прямо говорить о своей потребности. Мне от тебя нужно сочувствие, понимание, просто выслушать.

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Частая проблема женщин - уверенность, что она знает "как лучше" и "как правильнее".

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И тогда мужчина начинает терять уверенность и способность в своей мужественности и способности решать проблемы.

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Останавливайте себя перед тем, как только хочется рассказать как правильно. Не берите себе столько власти! А если руки чешутся, спросите себя: А зачем мне столько власти то?

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Конечно хочется много ещё написать, но важно помнить о нашем инакомыслии и учиться разбираться в нас самих.