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Только 2 столовые ложки этого средства заставят ваши краны блестеть

Былим Елена

Только 2 столовые ложки этого средства заставят ваши краны блестеть

Очистка кранов от известкового налета – это обычная, но часто сложная задача, которая может отнять много времени и усилий. К счастью, есть простые и эффективные способы, которые помогут вам быстро и легко вернуть кранам их блеск и чистоту.

Белый уксус – это одно из самых популярных средств для чистки известкового налета. Он доступен, недорог и экологически чист, пишет santeplusmag.

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Для очистки крана белым уксусом смешайте равные части белого уксуса и теплой воды. Смочите мягкую ткань в этом растворе и оберните ею кран. Если отложение особенно устойчиво, используйте полиэтиленовый пакет, наполненный раствором, и завяжите вокруг крана для полного погружения.

Оставьте кран в пакете на ночь, чтобы уксус растворил известковый налет. Утром осторожно протрите кран зубной щеткой или неабразивной губкой. Вы заметите, что известковый налет легко удаляется, оставляя кран блестящим.

Лимонная кислота – это еще одно эффективное средство для очистки кранов от известкового налета. Она имеет более приятный аромат, чем уксус, и менее агрессивна к материалу кранов. Для того чтобы очистить кран лимонной кислотой, растворите 2 столовые ложки лимонной кислоты в чашке горячей воды. Смочите мягкую ткань в этом растворе и оберните ею кран. Оставьте кран на ночь, чтобы лимонная кислота проникла и размягчила известковые отложения.

Утром обычное протирание крана губкой или зубной щеткой удалит остатки. Ваш кран будет не только чистым, но и сияющим благодаря слегка полирующему эффекту лимонной кислоты.

Дополнительные советы и меры предосторожности

  1. Перед использованием любого чистящего средства кранов проверьте его на небольшом участке, чтобы убедиться в отсутствии негативной реакции на материал вашего крана.
  2. Чтобы защитить кожу рук, используйте перчатки.
  3. Очень часто использование уксуса или лимонной кислоты может постепенно ухудшить отделку некоторых кранов.

Используя эти простые и эффективные методы, вы можете не только сделать ваши краны устойчивыми к известковому налету, но и продлить срок службы и сохранить блеск.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

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