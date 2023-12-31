Только 2 столовые ложки этого средства заставят ваши краны блестеть

Очистка кранов от известкового налета – это обычная, но часто сложная задача, которая может отнять много времени и усилий. К счастью, есть простые и эффективные способы, которые помогут вам быстро и легко вернуть кранам их блеск и чистоту.

Белый уксус – это одно из самых популярных средств для чистки известкового налета. Он доступен, недорог и экологически чист, пишет santeplusmag.

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Для очистки крана белым уксусом смешайте равные части белого уксуса и теплой воды. Смочите мягкую ткань в этом растворе и оберните ею кран. Если отложение особенно устойчиво, используйте полиэтиленовый пакет, наполненный раствором, и завяжите вокруг крана для полного погружения.

Оставьте кран в пакете на ночь, чтобы уксус растворил известковый налет. Утром осторожно протрите кран зубной щеткой или неабразивной губкой. Вы заметите, что известковый налет легко удаляется, оставляя кран блестящим.

Лимонная кислота – это еще одно эффективное средство для очистки кранов от известкового налета. Она имеет более приятный аромат, чем уксус, и менее агрессивна к материалу кранов. Для того чтобы очистить кран лимонной кислотой, растворите 2 столовые ложки лимонной кислоты в чашке горячей воды. Смочите мягкую ткань в этом растворе и оберните ею кран. Оставьте кран на ночь, чтобы лимонная кислота проникла и размягчила известковые отложения.

Утром обычное протирание крана губкой или зубной щеткой удалит остатки. Ваш кран будет не только чистым, но и сияющим благодаря слегка полирующему эффекту лимонной кислоты.

Дополнительные советы и меры предосторожности

Перед использованием любого чистящего средства кранов проверьте его на небольшом участке, чтобы убедиться в отсутствии негативной реакции на материал вашего крана. Чтобы защитить кожу рук, используйте перчатки. Очень часто использование уксуса или лимонной кислоты может постепенно ухудшить отделку некоторых кранов.

Используя эти простые и эффективные методы, вы можете не только сделать ваши краны устойчивыми к известковому налету, но и продлить срок службы и сохранить блеск.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

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