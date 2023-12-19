Только для хороших хозяев: Что подарить четырехлапому любимцу на праздники
Британцы любят своих домашних питомцев и считают их полноправными членами семьи. Поэтому неудивительно, что к Рождеству они получают подарки.
По данным опроса, проведенного компанией Petplan, 80% британцев, являющихся владельцами домашних животных, считают, что их питомцы заслуживают рождественских подарков, пишет Express.
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Наиболее популярными подарками для собак являются новые игрушки, ужин из индейки, одеяло, джемпер, новые кроватки, хороший ошейник и новые игрушки. Кошки, как правило, получают новые игрушки и цараки.
11% опрошенных считают, что поведение их кошек не идеально, поэтому они попадут в список непослушных Санты и не получат этого Рождества подарки. Среди собак в этот список, по мнению хозяев, попадут всего 8%.
72% британцев считают, что присутствие домашнего животного в Рождественский вечер делает празднование особенным. 23% готовят для своих питомцев особую еду, а 16% будут смотреть с ними рождественские фильмы.
Вот список традиций и рождественских подарков для британских животных, составленных на основе опроса:
- Новая игрушка
- Немного нового лакомства
- Упаковка подарков таким образом, чтобы все члены семьи, в том числе животные, могли их открыть самостоятельно
- Совместный просмотр рождественского фильма, обнявшись на диване
- Совместный рождественский ужин всей семьей
- Новая кровать
- Новый ошейник
- Особый рождественский ужин для животных
- Адвент-календарь
- Рождественский джемпер
- Новая зимняя куртка для холодных прогулок
- Рождественская открытка
- Напиток для животных
- Совместная поездка в места, куда разрешается брать домашних животных
- Вывести их на рождественскую трапезу
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