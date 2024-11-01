Только для избранных: три самых дорогих пород собак в мире

Самые дорогие породы собак поражают не только своими уникальными характеристиками и преданностью, но изысканным внешним видом. Рассмотрим тройку элитных пород, стоимость которых может достигать нескольких тысяч долларов.

Эти породы не только дорогие, но и отличные личные качества. Об этом пишет Курс Украины.

Тибетский мастиф – рекордсмен среди самых дорогих собак мира, официально зафиксированный в Книге рекордов Гиннеса. Цена на щенков этой породы колеблется от 2000 до 7000 долларов. Стоит отметить, что эти величественные собаки носят достаточно упрямый характер, поэтому лучше подходят опытным владельцам, способным справиться с их самоуверенным нравом.

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Французский мастиф отличается не только высокой ценой (в среднем 3000 долларов за щенка), но и отличными личностными качествами. Представители этой породы известны своим дружелюбием, добрым сердцем и отличной выносливостью.

Французский бульдог – еще одна престижная порода, цены на которую начинаются от 1000 долларов. Эти собаки славятся своей общительностью и хорошим характером, легко находят общий язык как с людьми, так и с другими животными. Однако потенциальным владельцам следует учитывать, что порода нуждается в особом уходе и надлежащем воспитании.

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