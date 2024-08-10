Только гении могут заметить скрытое число на картинке: головоломка с оптической иллюзией
Оптические иллюзии – это хитрые визуальные эффекты, заставляющие видеть вещи не такими, какие они есть на самом деле. Эти иллюзии показывают, как мозг обрабатывает визуальную информацию.
Головоломки с оптической иллюзией являются одним из самых популярных развлечений среди пользователей сети. На изображении среди лакомства скрывается число, сообщает Jagran Josh.
Если обратите внимание на детали изображения, вы сможете быстро заметить скрытый номер. Читатели с отличными визуальными навыками быстрее других первыми заметят число.
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Среди сладостей с первого взгляда трудно заметить скрытое число.
Тем, кто не смог найти номер, нужно регулярно практиковать такие задачи, чтобы улучшить свои навыки наблюдения.
Скрытое число 8 образуется размещением двух пончиков рядом:
Предлагаем также попытаться найти открытый замок за 11 секунд.
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