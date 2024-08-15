Только люди с идеальным зрением смогут заметить лягушку на картинке: головоломка с оптической иллюзией
Оптические иллюзии – это хитрые визуальные эффекты, заставляющие человека видеть вещи не такими, какие они есть на самом деле. Эти иллюзии показывают, как мозг обрабатывает визуальную информацию.
Головоломки с оптической иллюзией являются одним из самых популярных развлечений. На приведенной картинке среди камней спрятана лягушка, сообщает Jagran Josh.
Если обратите внимание на детали изображения, то сможете быстро заметить спрятанную лягушку. Читатели с отличными визуальными навыками первыми заметят лягушку быстрее других.
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Тем, кто не смог найти лягушку, нужно регулярно практиковать такие задачи, чтобы улучшить навыки наблюдения. Спрятанную лягушку можно заметить слева на рисунке, ее цвет такой же, как и камни.
Предлагаем также попытаться найти открытый замок за 11 секунд.
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