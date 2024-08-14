Только люди с идеальным зрением заметят лимон среди других фруктов на картинке: тест IQ с оптической иллюзией

Оптические иллюзии позволяют заглянуть в тонкости обработки данных мозгом. Они создают увлекательное взаимодействие между видящими глаза и тем, как мозг интерпретирует сложную визуальную информацию под давлением времени.

Ограничение времени придает усиленному ощущению срочности, заставляя быстро декодировать сложные визуальные детали. В этой задаче нужно за пять секунд, чтобы заметить лимон, спрятанный среди разноцветных фруктов, сообщает Jagran Josh.

Головоломка с оптической иллюзией. Источник: Brightside Головоломка с оптической иллюзией. Источник: Brightside

Те, у кого высокий IQ, часто прекрасно справляются с этими задачами. Если удастся найти лимон за предел времени, мозг настроен на быстрое обнаружение закономерностей.

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Помните, часы тикают, а лимон искусно спрятан среди фруктов.

Если не смогли найти спрятанный лимон среди фруктов на этой картинке, не беспокойтесь. Проверьте ответ ниже:

Головоломка с оптической иллюзией. Источник: Brightside Головоломка с оптической иллюзией. Источник: Brightside

Предлагаем также попытаться найти открытый замок за 11 секунд.

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