Только наберетесь греха: какие продукты запрещено святить на Пасху

Праздник Пасхи, который отмечает воскресение Иисуса Христа, является ключевым событием в календаре православных христиан. В этом году он приходится на 5 мая, поэтому в воскресенье верующие пойдут в церковь, чтобы освятить продукты в пасхальной корзине.

Команда UAportal совместно с УНИАН подготовили рекомендации о том, что можно взять с собой для освящения на Пасху, а что лучше оставить дома.

Какие вещи и продукты запрещено приносить на освящение

Чтобы Пасха стала отправной точкой на пути к духовному росту, а не к совершению грехов, следует прислушаться к наставлениям священнослужителей.

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Что запрещено на Пасху приносить в церковь:

спиртные напитки (кроме Кагора);

кровяную колбасу;

какие-либо примеры материального достатка (например, деньги, ювелирные изделия, ключи от жилья или автомобиля);

ножи или ножницы.

Не стоит также включать в состав пасхальной корзины фрукты и овощи, ведь они не запрещены во время поста и не нуждаются в освящении.

Список продуктов, которые можно освящать на Пасху

Обычно прихожане приносят в церковь не просто продукты, а особые обрядовые предметы и еду, которые являются неотъемлемой частью Пасхального стола. Вот что вам нужно взять с собой в храм:

свечи;

полотенце;

паска;

писанки или пасхальные яйца;

сало или мясо;

молоко, творог, масло и твердый сыр;

соль;

хрен;

воду.

Каждый из этих элементов имеет глубокий символический смысл. Например, яйца - это знак вечной жизни и воскресения. Молочные продукты отражают жертвенность Господа, соль - достаток и защиту от зла, а хрен – здоровье и долголетие. Мясные продукты освящаются, ведь они были запрещены во время поста, который завершается с приходом Пасхи.

Напомним, ранее мы рассказывали, что категорически запрещено делать в Страстную неделю перед Пасхой.

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