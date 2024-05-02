Только не выбрасывайте: что делать, если тесто на паску не поднимается

Не все кулинарные замыслы заканчиваются успешно, и это касается даже таких простых блюд, как паски. Если приближается Пасха, а тесто не поднимается, не паникуйте.

Сначала нужно определить причину, почему тесто не взошло. Может быть, что срок годности дрожжей уже истек. Если вы брали сухие дрожжи, то они могут подниматься вдвое медленнее свежих.

Обратите внимание на качество муки: низкое содержание клейковины или противогрибковые примеси могут тормозить рост.

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Соль и сахар тоже могут стать причиной упавшего теста: избыток соли может не только изменить вкус, но и остановить дрожжи. А избыток чурка может подавлять рост дрожжей.

Если вы добавили слишком много муки, то это делает тесто "резиновым".

Также нельзя добавлять дрожжи в перегретое молоко – оно нейтрализует эффект от дрожжей.

Что делать, если тесто не поднимается:

Подождите: иногда тесту просто нужно больше времени.

Произведите дополнительную опару: это поможет, если проблема не в дрожжах.

Добавьте муки, если проблема возникла на этапе опары.

Увеличьте температуру: включите обогреватель или поставьте посуду с тестом у теплого места.

Поместите тесто: может, ему просто не хватило времени.

Переложите тесто в меньшую посуду, чтобы оно не растекалось, когда поднимается.

Узнайте также, чего категорически нельзя делать, когда печете паску.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, какие ингредиенты не стоит добавлять паску, чтобы ее не испортить.

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