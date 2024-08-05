Только очень внимательные могут заметить кота на картинке: тест IQ с оптической иллюзией

Оптическая иллюзия создана, чтобы бросить вызов даже самому острому разуму. Люди с исключительным IQ, как правило, очень наблюдательны и способны быстро обрабатывать информацию.

Задача состоит в том, чтобы найти умело замаскированного кота всего за 5 секунд. Эта головоломка требует острой наблюдательности, сообщает Jagran Josh.

Головоломка с оптической иллюзией. Источник: Jagran Josh Головоломка с оптической иллюзией. Источник: Jagran Josh

Те, кто может преодолеть эту визуальную загадку менее чем за 5 секунд, обладают способностью быстро определять закономерности и не обращать внимания на отвлекающие факторы.

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Если не смогли найти кота на этой картинке, не беспокойтесь. Проверьте ответ об оптической иллюзии ниже.

Головоломка с оптической иллюзией. Источник: Jagran Josh Головоломка с оптической иллюзией. Источник: Jagran Josh

Предлагаем также попытаться найти открытый замок за 11 секунд.

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