Только один продукт спасет картофель от разваривания

Как правильно сварить картофель, чтобы он не разваливался

В процессе варки картофель может развариться и даже развариться. Это может быть полезно, если вы готовите пюре.

Многие любят картофель, который не разваривается, сохраняет свою форму. После этого ее легко нарезать и обжарить, пишет Pixel. Поэтому кулинары поделились одной хитростью, которая поможет этому.

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Если вы хотите, чтобы картофель хорошо сварился, не был внутри сырым, но и не разваливался, добавьте один необычный продукт в воду. Некоторые подумают, что это только испортит корнеплод и его вкус, но это не так.

Оказывается, что обычные огурцы из банки помогут сохранить цельность картофелины. Хитрость заключается в том, что при варке добавьте в воду несколько кружков огурцов, благодаря чему картофель не разварится.

Если варить картофель в мундирах, вам нужно добавить лимон. Благодаря цитрусу сохранится целостность овощей, а кожура не треснет. На 2 л воды вам нужно 3 дольки лимона, а на 1,5 литра воды – 1 чайную ложку лимонной кислоты.

Откройте для себя четыре способа сохранить лимоны в течение длительного времени, чтобы они не цвели и не выбрасывались впустую.

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