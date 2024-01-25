Только повредите: садоводы назвали растения, которые нельзя трогать зимой

Зима – лучшее время для санитарной обрезки плодовых деревьев. В этот период деревья находятся в покое, поэтому срезы быстрее заживают, а риск заражения растений болезнями и вредителями снижается.

Садоводы могут смело начинать обрезку деревьев, если температура воздуха не опустится ниже 10 градусов мороза.

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Обрезку следует проводить в сухую погоду без снега и дождя. Необходимо использовать соответствующие инструменты, хорошо наточенные – секатор, садовые ножницы и пилка.

Нельзя обрезать деревья в период сильных морозов, иначе ветви растений будут повреждены.

Как сообщает exo.in.ua, зимой обрезают яблони и груши (с января по февраль), косточковые культуры (слива, вишня, черешня, абрикосы) – в феврале.

Деревья персиков зимой лучше не трогать, их обрезку производят в начале марта, до начала бутонизации. Также зимой не трогают виноград. Зимой, при отрицательной температуре, виноградная лоза должна быть покрыта, или же надо пригнуть ее к земле и прикопать, а сверху установить шатер из пленки или других материалов.

Если зимой наступает потепление, виноград нужно раскрыть, иначе он может вспотеть и покрыться грибком.

Эксперты отмечают, чтобы каждый год не устанавливать снегозадерживающие щиты, вблизи винограда нужно высадить деревья или кусты, которые будут выполнять роль защитных полос.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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