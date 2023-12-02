Тонизирует и способствует нормализации пищеварения: почему нужно пить чай с сахаром

Многие считают, что добавлять сахар в чай не обязательно. Они считают, что этот напиток уже сам по себе хорошо тонизирует и низкокалорийный.

Однако некоторые диетологи и титестеры (профессиональные дегустаторы чая) утверждают, что чай с сахаром имеет несколько важных, хотя и не очевидных преимуществ.

Об этом пишет ТСН.

Почему полезно пить чай с сахаром? Если вы приготовите сладкий чай, это может вас взбодрить. Благодаря повышению уровня глюкозы в крови исчезнет чувство слабости или головокружения.

Важно также отметить, что сахар улучшает вкус и аромат крепко заваренного чая. У многих сортов, особенно содержащих большое количество дубильных веществ, сахар сглаживает горечь. К примеру, это особенно эффективно для индийского чая асам, молочного улунга и фруктовых миксов.

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Кроме того, чай с сахаром и молоком рекомендуется после отравлений, поскольку он отлично очищает желудочно-кишечный тракт и способствует нормализации пищеварения. Свежий черный чай с сахаром помогает быстро преодолеть стресс и улучшить работу сердечно-сосудистой системы.

Напомним, мы уже писали, какие виды чая вредны для здоровья.

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