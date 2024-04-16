Топ 10 лучших бензиновых авто на украинском рынке

Бензиновые авто остаются самыми популярными в Украине – за первый квартал 2024 украинцы купили более 7,1 тыс. новых машин на бензине. Это на 24% больше, чем в прошлом!

Хотя доля бензиновых авто на рынке за год уменьшилась на 8%, они все равно остаются лидерами, занимая 43% рынка новых легковых автомобилей, пишет mmr.net.ua.

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Какие бензиновые авто украинцы покупают чаще всего?

Toyota RAV-4: Этот кроссовер безоговорочный лидер! За первый квартал 2024 года украинцы купили 504 новеньких RAV-4.

Этот кроссовер безоговорочный лидер! За первый квартал 2024 года украинцы купили 504 новеньких RAV-4. Renault Duster: Этот бюджетный кроссовер также пользуется популярностью – 489 автомобилей нашли своих владельцев за первые три месяца года.

Этот бюджетный кроссовер также пользуется популярностью – 489 автомобилей нашли своих владельцев за первые три месяца года. Mazda CX5: 420 этих стильных кроссоверов уехали на украинские дороги.

420 этих стильных кроссоверов уехали на украинские дороги. KIA Sportage: Еще один популярный кроссовер – 392 авто нашли своих владельцев.

Еще один популярный кроссовер – 392 авто нашли своих владельцев. Skoda Scala: Этот практичный хэтчбек также вошел в десятку лидеров – 344 авто за первый квартал.

Этот практичный хэтчбек также вошел в десятку лидеров – 344 авто за первый квартал. Hyundai Tucson: 297 этих комфортных кроссоверов стали выбором украинцев.

297 этих комфортных кроссоверов стали выбором украинцев. Skoda Octavia: Еще один представитель Skoda – 266 хэтчбеков Octavia нашли своих владельцев.

Еще один представитель Skoda – 266 хэтчбеков Octavia нашли своих владельцев. Suzuki SX4: Этот компактный кроссовер также пользуется спросом – 257 автомобилей за первый квартал.

Этот компактный кроссовер также пользуется спросом – 257 автомобилей за первый квартал. Peugeot Landtrek: Этот пикап-новичок на украинском рынке уже успел завоевать 230 покупателей.

Этот пикап-новичок на украинском рынке уже успел завоевать 230 покупателей. Suzuki Vitara: Этот стильный компактный кроссовер завершает десятку лидеров – 228 автомобилей за первый квартал.

В целом, украинский авторынок демонстрирует рост – в марте 2024 года было продано почти 6,7 тыс. новых легковых авто, что в полтора раза больше чем в прошлом.

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