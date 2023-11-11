Топ-4 приметы ноября, о которых следует знать

Ноябрь — переходный месяц, когда природа готовится к зиме, а дни укорачиваются, сообщает Ukr.Media.

В этом месяце существует множество народных примет и предрассудков, отражающих традиции и мудрость наших предков. Рассмотрим несколько популярных примет и предрассудков, связанных с ноябрем.

Об этом пишет Время Действий.

Ясная погода

В октябре туманы могут вызывать разные эмоции. Если в ноябрьские дни оказываются ясными, а воздух чистым, это считается знаком холодов и приближением зимы.

Пение птиц

Если птицы в ноябре продолжают петь, это может свидетельствовать о теплой и мягкой зиме. Неспешное улетание птиц на юг – хорошая примета.

Свет Луны

Ноябрьское небо, освещенное яркой Луной, всегда было загадочным. Ясное свечение Луны может свидетельствовать о ясных днях накануне, а облака – предвестие дождливой и холодной зимы.

Читайте также: Кому нельзя дарить часы и почему: значение предрассудка

Падающие звезды

В ноябре часто можно заметить падающие звезды и на каждую из них можно загадывать желания. Во время этого ритуала важно соблюдать несколько правил, таких как своевременно произнесенное желание и вера в его осуществление.

Сильный ветер

Ноябрьский ветер, свистящий вдоль улиц, часто рассматривается как символ перемен. Сильный ветер может указывать на грядущие события и возможности в жизни, а сильнейший ветер может быть предупреждением отказаться от рискованных действий.

Мы уже писали, какие приметы о деньгах действительно работают.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!