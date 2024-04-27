Топ 6 компактных и надежных дешевых автомобилей для всей семьи
Во времена экономической нестабильности практичность, доступность и компактность становятся ключевыми характеристиками при выборе автомобиля.
AutoOboz подготовил подборку надежных хэтчбеков, которые можно приобрести в Украине как в новом, так и в подержанном состоянии. Сделав правильный выбор, вы можете приобрести надежный, практичный и доступный хэтчбек, который прослужит вам долгие годы.
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1. Hyundai i30
- Этот надежный хэтчбек C-класса может похвастаться стильным дизайном и практичным салоном, что делает его идеальным выбором для семей.
- Цена: от 450 000 грн (новый), от 378 000 грн (б/у 2018).
2. Audi A3
- Легендарная надежность Audi делает хэтчбек A3 отличным выбором, хотя новые модели в Украине недоступны.
- Цена: от 308 000 грн (б/у третьего поколения).
3. Мазда 2
- Эта компактная модель зарекомендовала себя надежной городской машиной во многих странах.
- Цена: от 297 000 грн (б/у четвертого поколения).
4. Mercedes A-class
- Премиальный хэтчбек A-class становится доступнее на вторичном рынке.
- Цена: от 370 000 грн (б/у предыдущего поколения).
5. Opel Karl
- Простой и надежный Opel Karl, возможно, не очень известен в Украине, но предлагает отличное качество по доступной цене.
- Цена: от 230 000 грн (б/у с пробегом 20 000 км).
6. Volkswagen Golf
- Легендарная надежность Golf совмещается с доступной ценой.
- Цена: от 590 000 грн (новый 8-е поколение), от 180 000 грн (б/у 6-го поколения).
Помимо вышеперечисленных моделей, на рынке представлено множество других надежных хэтчбеков.
При выборе автомобиля важно учесть не только его цену, но и следующие факторы:
- Надежность: Исследуйте отзывы о модели, узнайте типичные поломки.
- Практичность: Сколько места вам нужно в салоне и в багажнике?
- Расход топлива: Чем меньше топлива потребляет автомобиль, тем дешевле его эксплуатировать.
- Безопасность: Ознакомьтесь с результатами краш-тестов модели.
- Стоимость обслуживания: Узнайте сколько стоит замена расходных материалов, запчастей и ремонт автомобиля.
Сообщается, что в марте текущего года в Украине было зарегистрировано покупку примерно 6,5 тысячи новых автомобилей. Это на 9,4% превышает показатели февраля и на 28,8% выше результатов марта 2023 года. Лидером рейтинга продаж среди новых автомобилей снова стал кроссовер Renault Duster, проданный в количестве 920 единиц, в исполнении для общего рынка.
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