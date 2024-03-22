ТОП-7 факторов, мешающих нам строить здоровые отношения

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В современном мире понятие "здоровые отношения" становится все более важным. Но почему некоторым из нас так тяжело сохранять эту гармонию с другими? Оказывается, многие из нас несем травмы и эмоциональные тяжести, которые формируют нашу способность к здоровым отношениям. От травм в детстве до негативных опытов в прошлом эти факторы могут стать препятствием для нашего счастья и спокойствия в отношениях.

Меня зовут Ирина Шенье, я женский психолог и кризисной консультанткой, давайте вместе подробнее рассмотрим ТОП-7 травм, которые могут мешать нам строить здоровые и счастливые отношения.

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У наш час виявити партнера або вийти заміж може здатися простіше, ніж зберегти здорові та міцні стосунки. Багато людей зосереджуються на власних потребах та бажаннях, але не завжди розуміють, що над успішними взаєминами потрібно активно працювати. Згідно з останніми даними у відкритих джерелах, статистика розлучень в Україні зашкалює, особливо в умовах воєнного часу: "Це свідчить про те, що багато людей зіштовхуються з труднощами у взаємовідносинах та втрачають здатність до конструктивного спілкування та вирішення конфліктів. Тому навички будування здорових стосунків та робота над ними є надзвичайно важливими у наш час", - каже психологиня Ірина Шеньє.

Робота над стосунками вимагає зусиль, часу та розуміння. Інколи люди піддаються спокусі швидких вирішень або уникають важких розмов, що може призвести до віддалення та розчарування у стосунках. Зрозуміло, що в нашому швидкому темпі життя може бути складно приділити необхідну увагу стосункам, проте саме вони становлять основу нашого щастя та емоційного благополуччя. Тож, приділяти їм час і увагу - це вклад у власне щасливе майбутнє.

"Це важлива тема, адже наші взаємини з іншими людьми відображаються на нашому емоційному стані та загальному щасті", - коментує експертка. Отже, давайте розглянемо ТОП-7 травм, які впливають на наші стосунки:

1. Недовіра.

Коли ми пережили образу, зраду або інші негативні ситуації в минулому, це може призвести до формування недовіри до інших людей. Це стає перешкодою в подальшому будуванні глибоких стосунків та довіри до інших.

2. Страх бути покинутими.

Якщо ми коли-небудь відчували себе покинутими, це може призвести до страху перед відмовою у нових відносинах. Це може змусити нас утримуватися від відкритості та наближення до інших.

3. Низька самооцінка. Коли у нас низька самооцінка, ми можемо відчувати себе не достойними здорових стосунків. Це може призвести до того, що ми отримуємо менше, ніж заслуговуємо, або потрапляємо в токсичні відносини.

4. Конфлікти в сім'ї.Відносини в сім'ї можуть залишити глибокий слід на нашій здатності до спілкування та розвитку відносин з іншими. Конфлікти, розлучення батьків або інші сімейні проблеми можуть вплинути на наше розуміння та підхід до стосунків.

5. Травми в дитинстві. Травми, перенесені в дитинстві, такі як фізичне, емоційне або сексуальне насильство, можуть мати серйозний вплив на наше сприйняття стосунків у майбутньому. Це може викликати проблеми з довірою, близькістю та комунікацією.

6. Залежність від відносин. Коли ми стаємо залежними від відносин для власного щастя або самооцінки, це може стати перешкодою для здорових стосунків. Це може призвести до надмірної залежності, ревнощів або контролю.

7. Невміння вирішувати проблеми зразу. Коли ми не вирішуємо конфлікти або не виражаємо свої потреби в стосунках, це може наростити напругу та розбіжності з часом. Невирішені проблеми можуть стати перешкодою для здорових та щасливих стосунків.

Психологиня та кризова консультантка Ірина Шеньє поділилась лайфхаком, який може допомогти у будуванні міцних та здорових стосунків:

"Запроваджуйте щоденну практику вдячності. Кожного дня приділяйте кілька хвилин, щоб подумати про те, за що ви вдячні у вашому партнерстві або взаємодії з близькими людьми. Поділіться своїми враженнями зі своїм партнером або близькими людьми. Ця практика не лише зміцнює зв'язок між вами, але й допомагає кожному з вас відчути вдячність за те, що ви маєте один одного. Вона також сприяє позитивному емоційному середовищу, що є ключовим фактором у будуванні здорових стосунків".

Отже, щоб будувати здорові та щасливі стосунки, важливо звернути увагу на наші власні травми та працювати над ними. Розвивати вміння відкрито спілкуватися, будувати довіру та поважати один одного - ось ключі до успішних взаємин. І пам'ятайте, завжди можна звернутися до професійного психолога за допомогою та підтримкою. Бажаємо вам всім здорових та щасливих стосунків!