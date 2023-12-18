Традиционно подается на Святвечір: Как приготовить сытный полесский борщ
Как сделать полесский борщ со сладким перцем
Постный борщ – это традиционное блюдо украинской кухни, которое готовят на сочельник. Этот рецепт постного борща из свеклы и квашеной капусты происходит из Полесья.
Раньше мясо можно было увидеть только на праздничном столе, а большинство блюд украинцев были вегетарианскими. До сегодняшнего дня сохранился давний рецепт постного борща, который готовили в полесских селах. Об этом пишет сайт eco-buffet.
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Ингредиенты:
- 1 свекла среднего размера
- 1 репчатый лук
- 3-4 картофелины
- половина сладкого перца
- половина моркови
- 2 столовые ложки томатной пасты
- 200 г квашеной капусты с рассолом
- 1-2 столовые ложки меда
- 1 столовая ложка подсолнечного масла
- соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Приготовьте бульон на свекле. Для этого почистите свеклу, разрежьте ее пополам и залейте водой. Варите 40 минут до готовности. Добавьте в отвар половину луковицы и продолжайте варить.
- Очищенные 3-4 картофелины нарежьте мелкими кубиками и отправьте в свекольный бульон.
- Половину моркови нарежьте соломкой и добавьте в кастрюлю к бульону.
- Для зажарки половину сладкого перца и вторую половину луковицы нарежьте кубиком и припустите на сковороде с 1 столовой ложкой подсолнечного масла в течение 3-5 минут. Добавьте 2 столовых ложки томатной пасты и тушите еще 2-3 минуты.
- Достаньте из бульона свеклу, дайте ему немного остыть и нашинкуйте произвольными кусочками. Поверните нарезанную свеклу в бульон и туда же отправьте зажарку.
- Когда все овощи будут готовы, добавьте в борщ 200 г квашеной капусты с рассолом. Проварите 3 минуты и отведайте. Докажите вкус солью, перцем и медом – все ингредиенты до вашего вкуса.
- Готовый борщ можно оставить на 20 минут, чтобы он настоял. Подавайте горячим.
Напомним, мы уже писали, как сварить супер-красный борщ.
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