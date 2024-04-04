Травма предательства: как исцелиться

По типу неразрешенных эмоциональных конфликтов, травма предательства относится к травме Отношений.

Травма или "задетость" происходит в возрасте от 2х до 4х лет с родителем противоположного пола.

Бывает редко, что с родителям своего пола.

Я думаю вы неоднократно слышали и читали про Эдипов комплекс, который описывал З.Фрейд в своих работах.

Правильное прохождение эдиповой стадии означает, что всякий ребенок должен осознать существенную роль отца в его, ребенка, сотворении. Даже если отец отсутствует, мать должна дать понять ребенку, что этот отец существует и что он столь же необходим, как и мама. Как только ребенок поймет, что для его зачатия необходим был союз двух полов, у него просыпается интерес к противоположному полу. Как раз в это время и развивается его творческое начало.

Этим объясняется поведение маленьких девочек, которые пробуют соблазнить папу, точно так же как и мальчики – маму. Они прилагают все усилия, чтобы добиться любви родителя противоположного пола. Кроме того, они стараются защищать этого родителя, даже если их надежды на его внимание не оправдываются. Когда родитель одного с ребенком пола обижает родителя противоположного пола, ребенок переживает это очень тяжело. Некоторые дети доходят до того, что желают смерти родителя, которого осуждают.

Ребенок чувствует, что его предал родитель противоположного пола, всякий раз, когда этот родитель не сдерживает своего обещания или когда он злоупотребляет его, ребенка, доверием. Особенно тяжело он переживает предательство, связанное с любовными или сексуальными отношениями.

Это означает, что их привязанность к родителю противоположного пола слишком велика, что сильно влияет на эмоциональные и сексуальные отношения таких личностей в более позднем возрасте. Они всегда будут подсознательно сравнивать своего партнера с родителем противоположного пола и всегда будут ожидать от него того, чего не получили от этого родителя.

Человек с травмой предательства имеет обостренное чувство справедливости. Такие люди любят все предвидеть, соответсвенно у них завышенные ожидания. Они требовательны к себе и к другим. У таких людей много энергии, они делают все быстро и соответственно требуют того же от других. Склонны к постоянному анализу ситуаций с повышенной детализацией и копанием в мелочах. Часто сталкиваются с трудностью выбора. Создают впечатление открытого человека, беспроблемного и успешного. Но на самом деле это маска, на поддержание которой уходит очень много энергии.

Поэтому эти люди находятся в постоянном напряжении. Таким человеком легко манипулировать, потому что родители манипулировали им все детство. Не сдерживали своих обещаний, злоупотребляли доверием.

Иллюзии травмы предательства:

Я не достоин просто быть;

Все нужно заслуживать;

Никогда не расслабляйся;

Просто так ничего не даётся.

Возможно ли исцеление от травмы?

Возможно, в большей степени!

Но для этого нужно осознать, что это есть и мешает вам быть счастливым. Я не открою Америку если скажу, что без психолога или психотерапевта это возможно сделать. Ведь получаем мы травму в контакте и в контакте нужно исцелять её, но со специалистом, а не с партнёром, который 100% эту травму подсвечивает. Ведь вы не даром выбрали именно такого партнёра.

Как происходит исцеление?

Вы знаете, что главная причина существования травмы – это не способность простить себя или других людей.

Так вот, важно простить себя, дать себе разрешение быть разным, не идеальным и простить родителя. Родитель делал лучшее, что мог. Если это было ужасно по вашему ощущению, то значит на большее он был не способен.

Признать, что мир и люди не идеальны это и есть жизнь.

Изучить себя, все свои стороны и принять себя "хорошим" и "плохим".

Дать себе право на ошибки и разный опыт .

Отпустить "поводок" повешенной требовательности к себе и другим.