Требовала объятий: кошка заставила женщину возить ее в больницу, потому что ревновала к собаке (видео)

Трехлетняя кошка из Калифорнии Эбби обманула свою владелицу Сидни Морган, ковыляя по дому, чтобы получить дополнительные объятия.

Сидни, обеспокоенная, что Эбби могла получить травму, трижды посещала ветеринара, потратив 800 фунтов стерлингов на рентген, обезболивающие и анализы крови. Об этом случае владелица кошки сообщила в своих соцсетях.

Но оказалось, что Эбби просто ревновала к собаке Сидни, которая получала дополнительное внимание, будучи действительно больным. Ветеринар и Сидни пришли к выводу, что Эбби симулировала хромоту, чтобы получить больше любви и внимания.

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Сидни советует владельцам домашних животных всегда обращаться к ветеринару, если они озабочены здоровьем своих животных.

А вот несколько советов, как не дать своей кошке обмануть вас:

Обратите внимание на другие признаки болезни: если ваша кошка действительно больна, она, вероятно, будет безжизненной, потеряет аппетит или будет иметь другие симптомы. Следите за поведением вашей кошки: если ваша кошка внезапно начинает хромать или вести себя иначе, это может быть признаком того, что она пытается привлечь ваше внимание. Не поддавайтесь на манипуляции: если вы думаете, что ваша кошка симулирует, дайте ей дополнительное внимание или ласки и наблюдайте за поведением.

В конце концов, лучший способ убедиться, что ваша кошка здорова – это регулярно водить ее к ветеринару.

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