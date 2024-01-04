Требуется всего один компонент: Как сделать омлет на сковороде пышным, чтобы он не упал

Как приготовить пышный омлет на сковороде, чтобы он не падал

Омлет – это универсальное блюдо, которое может быть как завтраком, так и обедом или ужином. Он прост в приготовлении, но не всегда получается пышным и воздушным. Чтобы этого избежать, можно добавить в яичную массу один секретный ингредиент – лимонный сок.

Лимонный сок содержит лимонную кислоту, которая помогает яичным белкам лучше свернуться. Это делает омлет более пышным и воздушным. Кроме того, лимонный сок придает блюду приятный аромат и освежающий вкус.

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Ингредиенты:

Яйца – 3 шт.

Молоко – 100 мл

Соль – по вкусу

Растительное масло – 1 ст. л.

Лимонный сок – пара капель

Приготовление:

Яйца взбить с молоком и солью до однородной массы. Добавить лимонный сок и снова перемешать. Нагреть сковороду с растительным маслом на среднем огне. Влить яичную массу и готовить, накрыв крышкой, 5-7 минут. Выключить огонь и оставить омлет на сковороде еще на 5 минут. Подавать горячим.

Советы:

Для пышного омлета лучше использовать свежие и холодные яйца.

Не стоит сбивать яичную массу слишком сильно, чтобы не повредить пузырьки воздуха.

Если вы хотите, чтобы омлет был еще пышнее, можно добавить в него немного тертого сыра или взбитых сливок.

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