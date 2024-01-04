Требуется всего один компонент: Как сделать омлет на сковороде пышным, чтобы он не упал
Омлет – это универсальное блюдо, которое может быть как завтраком, так и обедом или ужином. Он прост в приготовлении, но не всегда получается пышным и воздушным. Чтобы этого избежать, можно добавить в яичную массу один секретный ингредиент – лимонный сок.
Лимонный сок содержит лимонную кислоту, которая помогает яичным белкам лучше свернуться. Это делает омлет более пышным и воздушным. Кроме того, лимонный сок придает блюду приятный аромат и освежающий вкус.
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Ингредиенты:
- Яйца – 3 шт.
- Молоко – 100 мл
- Соль – по вкусу
- Растительное масло – 1 ст. л.
- Лимонный сок – пара капель
Приготовление:
- Яйца взбить с молоком и солью до однородной массы.
- Добавить лимонный сок и снова перемешать.
- Нагреть сковороду с растительным маслом на среднем огне.
- Влить яичную массу и готовить, накрыв крышкой, 5-7 минут.
- Выключить огонь и оставить омлет на сковороде еще на 5 минут.
- Подавать горячим.
Советы:
- Для пышного омлета лучше использовать свежие и холодные яйца.
- Не стоит сбивать яичную массу слишком сильно, чтобы не повредить пузырьки воздуха.
- Если вы хотите, чтобы омлет был еще пышнее, можно добавить в него немного тертого сыра или взбитых сливок.
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