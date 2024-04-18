Тренд 2024 года – прическа 'кудрявый метод": кому подходит и как сделать дома

Устали от вечной борьбы с пушистостью вьющихся волос? Возможно, пора попробовать кудрявый метод, который, по словам одной женщины, превратил ее локоны всего за два мытья!

Уход за вьющимися волосами может стать настоящим вызовом, но на рынке существует множество средств, обещающих избавить от пушистости. Однако, один простой метод может кардинально изменить ситуацию уже через два мытья. Об этом пишет Mirror.

Энни Гоук из Чорлтона в течение 10 лет каждый вечер заплетала волосы в косички, чтобы сдержать его пушистость. Все изменилось, когда она нашла в TikTok кудрявый метод и с удивлением обнаружила, что после пары мытья ее локоны приобрели четкую форму.

Как правильно делать кудрявый метод:

27-летняя Энни говорит: "Раньше, после мытья, я видела завитки, когда волосы высыхали, но они становились пушистыми и жесткими, если я не заплетала его. Благодаря вьющемуся методу я могу иметь естественный завиток, который прекрасно выглядит - это просто невероятно! Я только на втором этапе мойки, но дальше может быть только лучше.

Метод Curly Girl Method был создан парикмахершей Лоррейн Месси, которая в 2010 году опубликовала руководство по этой технике. Сейчас многие женщины делятся в социальных сетях поразительными фотографиями до и после применения метода, и именно так Энни о нем узнала.

Энни пояснила: "Главное правило - избегать определенных ингредиентов в средствах для волос, в частности сульфатов, которые делают пенистые шампуни и лишают волос натуральных масел, а также силиконов, которые обычно используются в кондиционерах для смягчения волос".

Энни полностью отказалась от шампуня и вместо него использует кондиционер без силиконов – этот метод получил название "no-poo".

Для правильной очистки волос кондиционером:

В течение нескольких минут нежно массируйте кожу головы, пока не образуется естественная пена.

Можно также использовать массажную щетку.

Некоторые могут опасаться, что волосы станут жирными, если их не мыть шампунем. Но именно поэтому важно делать массаж, чтобы избавиться от остатков продукта. Силиконы действительно обременяют волосы и придают им жирный вид.

Следующая ошибка – заворачивание волос в полотенце, ведь это делает его пушистым.

Энни использует вместо полотенца хлопчатобумажную футболку, которую надевает на голову и завязывает рукавами.

Обычные полотенца – это враг вьющихся волос. Вместо них лучше использовать полотенца из микрофибры. Этот процесс помогает кудрям сформироваться и удаляет излишнюю воду.

Избегайте нагрев и дайте волосам высохнуть на воздухе. Если же времени на естественную сушку нет, используйте фен с диффузором на слабом нагреве, держа его на расстоянии от волос.

Метод Curly Girl предлагает различные вариации в зависимости от типа волос (кудрявые, волнистые или вьющиеся), а также от того, нуждаются ли они в дополнительном увлажнении или протеине.

"Я много изучала, что нужно моим волосам, но для того, чтобы выработать привычную схему ухода, приходится действовать методом проб и ошибок. Волосы у всех разные, поэтому рекомендуется начинать с простейших средств: кондиционер, маска и гель. Затем вы сможете добавлять другие ингредиенты", - говорит Энни.

"На первый взгляд, метод может показаться сложным, но на самом деле он достаточно прост, когда вы с ним знакомитесь."

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы, чтобы не навредить.

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