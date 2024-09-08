Трендовые короткие стрижки для женщин после 50: добавляют объема и корректируют овал

С возрастом, к сожалению, волосы теряют свою густоту и изменяют структуру. Чтобы выглядеть помоложе, стилисты рекомендуют женщинам после 50 лет обратить внимание на пять невероятно популярных причесок.

Пикси

Если лицо имеет круглую или овальную форму, рекомендуется обратить внимание на стрижку пикси. Это короткая прическа с удлиненными прядями сверху и значительно укороченными висками. Пикси придаст вашему стилю больше динамичности, а разная длина прядей визуально увеличит объем волос.

Короткий каскад

Если в юности вы предпочитали гладкие прически или часто делали аккуратный пучок, а после 50 лет решили попробовать короткий каскад, то можете быть уверенными – ваш внешний вид сразу станет моложе на несколько лет. Многослойность и динамические пряди этой стрижки способствуют эффекту мгновенного омоложения.

Боб-каре и боб

После 50 лет длинные волосы могут стать слишком сложными в уходе и быстро терять объем. Поэтому лучше обратить внимание на две другие стрижки. Классический боб придаст равномерный объем по всей длине. А боб-каре идеально подойдет для создания изящного и элегантного стиля.

Асимметрия

Хотя на первый взгляд кажется, что эта стрижка ассоциируется с молодежным и смелым стилем, она прекрасно подходит для старших женщин. Благодаря удлиненным прядям у лица, оно выглядит более стройным, а правильно выбранный пробор поможет зрительно уменьшить несколько лет.

Шапочка

Для худощавых женщин отличным вариантом станет объемная "шапочка" с коротким затылком. Она особенно подчеркивает черты женщин с удлиненным лицом, придавая их стилю аккуратности, решительности и обаяния.

Раньше мы рассказывали о топ стрижках из 90-х, которые будут снова на пике популярности этой осенью.

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