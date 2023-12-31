Трендовые цвета 2024: Андре Тан рассказал, какой одежде предпочесть (видео)

Институт цвета Pantone определился с трендовым цветом 2024 года. В то время как известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, на какую одежду стоит обратить внимание.

Об этом он сообщил в своем Instagram. Андре Тан отметил, что Pantone определил модные цвета на основе показов в Нью-Йорке.

"Весной, как обычно, нам показывают много цвета, в отличие от насыщенных теплых цветов осенне-зимнего сезона. Осенью 2023 года нам показывали много черного, поэтому весна 2024 года, на контрасте, яркая и резвая, много чистого, открытого цвета", – сказал Андре Тан.

Поэтому в 2024 году дизайнер советует обратить внимание на одежду следующих цветов:

roibos tea – красно-коричневый;

desert flower (цветок пустыни) – нежный лосось;

watercress – кресс-салат;

marlin – теплый синий цвет тропического океана;

chambray blue (синий шамбре) – голубой со следом серого;

mushroom – классический благородный оттенок, нейтральный и теплый;

orangeade – нежно-красно-оранжевый;

mint – мята;

lemon drop – лимонный леденец.

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Андре Тан подчеркнул, что ему нравится палитра трендового цвета 2024 года. Кроме того, он отметил, что все цвета прекрасно сочетаются между собой.

Напомним, украинский дизайнер Андре Тан назвал модели одежды, которые нужно покупать, если вы хотите носить их долго и быть стильными. Эти вещи останутся актуальными длительное время.

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