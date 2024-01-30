Три десерта из манной крупы: Как приготовить нежный и полезный завтрак
Как сделать десерты на завтрак из манки
Кто из нас не пробовал манную кашу в детстве? Многим она казалась пресной и скучной. Но не торопитесь с выводами. Попробуйте эти рецепты, и вы будете приятно удивлены.
Из манной крупы можно приготовить невероятно вкусные и оригинальные десерты, которые удивят вас и ваших близких. Рецептами поделился "Таблоид Волыни".
Защитите от вирусов и укрепит иммунитет : Как приготовить натуральный чай со специями
1. "Веселая новость" – апельсиновые корзинки с манной кашей:
- Ингредиенты:
- 150 г манной каши
- 2 апельсина
- 2 ст. ложки апельсинового сока
- 2 ст. ложки шоколадной стружки
- (по желанию) апельсиновый ликер
- Приготовление:
- Разрежьте апельсины пополам, извлеките мякоть, чтобы получились "корзинки".
- Мякоть нарежьте кусочками.
- Наполните "корзинки" манной кашей, сверху выложите кусочки апельсина и посыпьте шоколадной стружкой.
- (по желанию) сбрызните кашу апельсиновым ликером.
2. Банановый кораблик с манным соусом:
- Ингредиенты:
- 2 банана
- 150 г мороженого
- 1 стакан молока
- 1 яйцо
- 3 ст. ложки сахара
- 1,5 ст. ложки манной крупы
- Взбитые сливки, ягоды/вишни (для украшения)
- Приготовление:
- Разрежьте бананы пополам вдоль, разложите по краям блюда.
- Поместите в центр 3 шарика мороженого.
- Приготовьте соус: смешайте яйцо с манкой, добавьте 1/4 стакана молока, перемешайте.
- Вскипятите остальное молоко с сахаром, влейте в яично-манную массу, постоянно помешивая.
- Доведите до загустения на огне, не кипятите. Остудите.
- Полейте соусом мороженое, украсьте сливками, ягодами/вишнями.
3. Манник за 6 минут (в микроволновке):
- Ингредиенты:
- 0,5 стакана манной крупы
- 0,5 стакана кефира
- 100 г сливочного масла
- 0,3 стакана сахара
- 1 яйцо
- 1 ч. ложка разрыхлителя
- 0,5 стакана муки
- Крем: 200 г сметаны, 2 ст. ложки сахара
- (по желанию) изюм, орехи, мак, фрукты, ягоды, пряности
- Приготовление:
- Манку залейте кефиром, перемешайте, оставьте на 20 минут.
- Растопите масло, добавьте сахар, яйцо, манную массу, муку, разрыхлитель, перемешайте.
- Вылейте тесто в стеклянную форму (высота 4-5 см), поставьте в микроволновку на 6 минут.
- Переверните готовый манник на тарелку, разрежьте пополам, смажьте кремом из сахара и сметаны.
- (По желанию) добавьте к маннику изюм, орехи, мак, фрукты, ягоды, пряности.
Советуем также обратить внимание на рецепт восьми вкуснейших и простых закусок на шпажках.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!