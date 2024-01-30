Три десерта из манной крупы: Как приготовить нежный и полезный завтрак

Как сделать десерты на завтрак из манки

Кто из нас не пробовал манную кашу в детстве? Многим она казалась пресной и скучной. Но не торопитесь с выводами. Попробуйте эти рецепты, и вы будете приятно удивлены.

Из манной крупы можно приготовить невероятно вкусные и оригинальные десерты, которые удивят вас и ваших близких. Рецептами поделился "Таблоид Волыни".

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1. "Веселая новость" – апельсиновые корзинки с манной кашей:

Ингредиенты: 150 г манной каши 2 апельсина 2 ст. ложки апельсинового сока 2 ст. ложки шоколадной стружки (по желанию) апельсиновый ликер

Приготовление: Разрежьте апельсины пополам, извлеките мякоть, чтобы получились "корзинки". Мякоть нарежьте кусочками. Наполните "корзинки" манной кашей, сверху выложите кусочки апельсина и посыпьте шоколадной стружкой. (по желанию) сбрызните кашу апельсиновым ликером.



2. Банановый кораблик с манным соусом:

Ингредиенты: 2 банана 150 г мороженого 1 стакан молока 1 яйцо 3 ст. ложки сахара 1,5 ст. ложки манной крупы Взбитые сливки, ягоды/вишни (для украшения)

Приготовление: Разрежьте бананы пополам вдоль, разложите по краям блюда. Поместите в центр 3 шарика мороженого. Приготовьте соус: смешайте яйцо с манкой, добавьте 1/4 стакана молока, перемешайте. Вскипятите остальное молоко с сахаром, влейте в яично-манную массу, постоянно помешивая. Доведите до загустения на огне, не кипятите. Остудите. Полейте соусом мороженое, украсьте сливками, ягодами/вишнями.



3. Манник за 6 минут (в микроволновке):

Ингредиенты: 0,5 стакана манной крупы 0,5 стакана кефира 100 г сливочного масла 0,3 стакана сахара 1 яйцо 1 ч. ложка разрыхлителя 0,5 стакана муки Крем: 200 г сметаны, 2 ст. ложки сахара (по желанию) изюм, орехи, мак, фрукты, ягоды, пряности

Приготовление: Манку залейте кефиром, перемешайте, оставьте на 20 минут. Растопите масло, добавьте сахар, яйцо, манную массу, муку, разрыхлитель, перемешайте. Вылейте тесто в стеклянную форму (высота 4-5 см), поставьте в микроволновку на 6 минут. Переверните готовый манник на тарелку, разрежьте пополам, смажьте кремом из сахара и сметаны. (По желанию) добавьте к маннику изюм, орехи, мак, фрукты, ягоды, пряности.



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